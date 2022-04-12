İzmir'de bir kişi miras tartışmasında ablasını tabancayla vurdu

İzmir'de bir kişi miras tartışmasında ablasını tabancayla vurdu

İzmir'de bir kişi, miras nedeniyle tartıştığı ablasını tabancayla 3 yerinden vurarak yaraladı.

Saat 22.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesi Goncalar Mahallesi 1825/25 sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda M.A., miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ablası Aynur Kayadağ'ın evine geldi.

3 farklı yerinden vurulan kadın, tedavi altına alındı

Kayadağ ile M.A., arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü. M.A. yanında getirdiği tabanca ile Kayadağ'a art arda ateş açtı. Vücudunun 3 farklı yerinden vurulan Kayadağ, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli M.A., ise olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alındı

Yaralanan Kayadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de bir kişi miras tartışmasında ablasını tabancayla vurdu VİDEO













