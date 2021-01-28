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    İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

    68 yaşındaki yaşlı adam, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 09:29
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    İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

    İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Metin Zeybek (68), yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

    Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri,  saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü #1

    İzmir de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü #2

    İzmir de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü #3

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