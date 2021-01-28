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- İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü
68 yaşındaki yaşlı adam, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
- DHA
- 28.01.2021 - 08:44
- Güncelleme : 28.01.2021 - 09:29
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde Metin Zeybek (68), yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.