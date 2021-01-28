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İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

İzmir'de bir kişi sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

68 yaşındaki yaşlı adam, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.