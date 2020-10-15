Dolar
7.9347
0.3046%
Euro
9.298
0.0667%
Altın
1908.47
0.3459%
Borsa
1180.43
-0.7449%
G. Altın
486.943
0.68%
Bitcoin
91713.99
0.9403%
EXEN Coin
12.00
-1.08%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı

    Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 23:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı

    İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşanan olayda, akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı.

    O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

    Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

    İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı VİDEO


    947 TL PARA CEZASI VERİLDİ

    Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.

    Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

    İzmir de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir