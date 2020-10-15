İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı

İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı

Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.

İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde yaşanan olayda, akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı.

O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

İzmir'de bir kişi su borusuyla köpeğe şiddet uyguladı VİDEO







947 TL PARA CEZASI VERİLDİ

Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.

Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.



