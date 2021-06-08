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    İzmir'de bir kişi, uyurken akrabası tarafından bıçaklandı

    Konak ilçesinde uyuduğu sırada akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 08.06.2021 - 06:27
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    İzmir'de bir kişi, uyurken akrabası tarafından bıçaklandı

    İzmir'in Konak ilçesi Lale Mahallesi'nde bir evde U.Ç. (29), kanepede uyuduğu sırada içeriye giren akrabası K.S. (17) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle karın bölgesinden bıçaklandı.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan U.Ç, yakınları tarafından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Kaçan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir de bir kişi, uyurken akrabası tarafından bıçaklandı #1

    İzmir de bir kişi, uyurken akrabası tarafından bıçaklandı #2

     

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