Tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, sol gözünü kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde, iş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Şüpheli, bağırışlarının ardından olay yerinden kaçtı. Üzerindeki tişörtü çıkaran Tatlı, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan adam sol gözünü kaybetti.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi.

Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.

İzmir'de bir kuyumcu, uğradığı kezzaplı saldırı sonucu sol gözünü kaybetti VİDEO

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"BANA BUNU YAPAN KİŞİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Şüphelilerin yakalanmasını isteyen İsa Tatlı, "2 Temmuz'da dükkanımın önünde otururken, hiç tanımadığım biri yüzüme kezzap atarak, beni yere düşürmeye çalıştı ardından soygun girişiminde bulundu. Bağırışlarımın ardından panik yaparak kaçtı. Olayın ardından sol gözümü kaybettim. 5 gün Bozyaka, 4 gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüm ve tedavim hala sürüyor.

Evden çıkarken korkarak çıkıyorum çünkü tanımadığım bir insan tarafından saldırıya uğradım. Kimseyle bir husumetim yok, burada 30 yıllık esnafım, kuyumculuk yapıyorum. Bana bunu yapan kişinin yakalanmasını istiyorum" dedi.

































