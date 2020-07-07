İzmir'de bir ormanda yangın çıktı

İzmir'de bir ormanda yangın çıktı

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Karşıyaka ilçesinde ormanlık bir alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların farketmesiyle ihbar edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de bir ormanda yangın çıktı VİDEO