HDP İzmir il binasında silahlı saldırı

HDP binasına giren şahıs, sokağa silahla ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıda, 1 parti çalışanı öldü.

İzmir’in Konak ilçesi Çankaya semtinde kimliği belirsiz bir kişi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı’nın da bulunduğu 7 katlı binaya girdi.

Camları kıran şahıs, silahını çıkardıktan sonra sokağa ateş etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar, kendilerini koruyabilmek için korunaklı bölgelere saklanmaya çalıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sokak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İzmir’de bir şahıs, HDP binasından vatandaşların üzerine ateş açtı VİDEO

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevre, güvenlik şeridi çekilerek sokak yaya geçişlerine kapatıldı.

Yaşanan olayda 1 kişi ölürken, silahlı saldırgan ise içeri giren emniyet mensupları tarafından etkisiz hale getirildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenin sağlık çalışanı iken istifa etmiş olan O.G. isimli bir şahıs olduğu belirtildi.

Öldürülen kişinin ise parti çalışanı D.P. olduğu belirtildi.