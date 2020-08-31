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    İzmir'de bir sürücü seyir halindeyken üstüne ağaç devrildi

    Tire ilçesinde hareket halindeyken üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
    • AA
    • 31.08.2020 - 05:47
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    İzmir'de bir sürücü seyir halindeyken üstüne ağaç devrildi

    İzmirin Tire ilçesinde bir sürücü, İstasyon Caddesi'nde aracıyla çınar ağacının yanından geçerken ağaç üzerine devrildi.

    HAFİF YARALANDI

    Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

    Devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırılırken, bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar açıldı.

    İzmir de bir sürücü seyir halindeyken üstüne ağaç devrildi #1

    İzmir de bir sürücü seyir halindeyken üstüne ağaç devrildi #2

    İzmir de bir sürücü seyir halindeyken üstüne ağaç devrildi #3

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