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İzmir'de bir villanın bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istediler

İzmir'de bir villanın bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istediler

İzmir'de bir villanın bodrum katı için kiralık ilanı verildi. 100 metrekarelik ve kotta bulunan dair için 3 bin 500 lira kira istendi. Sosyal medyada dairenin ilanını görenler gözlerine inanamadı.