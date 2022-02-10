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- İzmir'de bir villanın bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istediler
İzmir'de bir villanın bodrum katı için 3 bin 500 lira kira istediler
İzmir'de bir villanın bodrum katı için kiralık ilanı verildi. 100 metrekarelik ve kotta bulunan dair için 3 bin 500 lira kira istendi. Sosyal medyada dairenin ilanını görenler gözlerine inanamadı.
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 17:15
- Güncelleme : 10.02.2022 - 17:21
Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşın cebini yakıyor.
Özellikle 3 büyükşehirdeki kira artışı sonrası görenleri şaşkına çeviren ilanlar paylaşılıyor.
Bugün bu ilanlardan biri sosyal medyaya yansıdı.
YER ALTINDAKİ ODAYA 3 BİN 500 LİRA İSTEDİLER
İzmir Güzelbahçe'de müstakil bir villada oturan ev sahibi, evin yer altındaki odasını kiraya vermek istedi.
100 metrekarelik ve yerin altında olan daire için kira olarak 3 bin 500 lira istendi.
Kiracıya ayrıca bahçeden 500 metrekare de hobi bahçesi verileceği belirtildi.
ZİNDANA BENZETİLDİ
Hobi bahçesi olarak verilen alanın, kiracı tarafından tavuk beslemek ya da ekim yapılmak üzere kullanılabileceği vurgulandı.
Öte yandan sosyal medyada yayınlanan ilandaki ev 'zindana' benzetildi.