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    İzmir'de bisikletiyle antrenman yapan sporcuya kamyon çarptı

    Bisikletiyle antrenman yapan sporcu Zeynep Aslan, kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 09:04
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 09:04
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    İzmir'de bisikletiyle antrenman yapan sporcuya kamyon çarptı

    İmzir'in Menemen ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi yakınlarında Aycan Y.'nin kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediye Spor'lu Zeynep Aslan'a çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde, Zeynep Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    "YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

    Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Karşıyaka Belediye Spor'un başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın, Kaklıç yolunda bisikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." diye belirtti.

    İzmir de bisikletiyle antrenman yapan sporcuya kamyon çarptı #1

    30 AĞUSTOS'TA BİRİNCİLİK ELDE ETTİ

    Kazada hayatını kaybeden bir çocuk annesi Aslan'ın, 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda birincilik elde ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum." notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

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