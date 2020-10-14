İzmir'de bisikletle direğe çarpan çocuk, hayata tutunamadı

Sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

G.E.'nin bisikletinin, İzmir’in Bayraklı ilçesi Muhittin Erener Mahallesi'nde yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı.

Hızla yolda giden bisiklet, bir elektrik direğine çarparak durabildi.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Bu esnada başını direğe vuran çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. G.E.'yi gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir'de bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İZLE

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak G.E.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan G.E., 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

G.E.'nin ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.