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    İzmir'de bisikletle direğe çarpan çocuk, hayata tutunamadı

    Sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
    • İHA
    • 14.10.2020 - 08:35
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    İzmir'de bisikletle direğe çarpan çocuk, hayata tutunamadı

    G.E.'nin bisikletinin, İzmir’in Bayraklı ilçesi Muhittin Erener Mahallesi'nde yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı.

    Hızla yolda giden bisiklet, bir elektrik direğine çarparak durabildi.

    KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

    Bu esnada başını direğe vuran çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. G.E.'yi gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İzmir'de bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İZLE

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak G.E.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    İzmir de bisikletle direğe çarpan çocuk, hayata tutunamadı #1

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Hastanede tedavi altına alınan G.E., 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    G.E.'nin ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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