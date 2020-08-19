İzmir'de bisikletli çocuk ezilmekten kıl payı kurtuldu

Bisikleti ile yola fırlayan çocuğun, yoldan geçen araca çarpıp yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 'nde sokak arasında bisiklet süren bir çocuk, yola çıktığı sırada oradan geçen bir araca çarptı.

YERE SAVRULDU

Çocuk çarpmanın etkisi ile yere savrulurken, sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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