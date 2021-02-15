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    İzmir'de boğazı kesik halde ölü bulundu

    Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadının olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen oğlu Oğuz A., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 19:35
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 19:41
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    İzmir'de boğazı kesik halde ölü bulundu

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semti Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz A., annesi Sibel A.'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A.'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

    Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A., 'Anne' diye feryat ederek "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı.

    İzmir'de boğazı kesik halde ölü bulundu VİDEO

    İzmir de boğazı kesik halde ölü bulundu #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.

    İzmir de boğazı kesik halde ölü bulundu #2

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