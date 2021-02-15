Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadının olay anında evde olan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen oğlu Oğuz A., gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semti Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz A., annesi Sibel A.'yı evde boğazı kesik halde bulduğunu iddia ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Sibel A.'yı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından sokağa çıkan ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Oğuz A., 'Anne' diye feryat ederek "Kafam güzel değil. Ben benden gitmişim" diye bağırdı.

İzmir'de boğazı kesik halde ölü bulundu VİDEO

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GÖZALTINA ALINDI

Daha önce karıştığı bir kavga nedeniyle girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen Oğuz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sibel A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin araştırıldığını bildirdi.