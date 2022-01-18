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    İzmir'de boğduğu eşini boş araziye gömen kişi, suçunu 3 yıl sonra itiraf etti

    İzmir'de 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın eşi Ferat Karaboğa tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 19:09
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    İzmir'de boğduğu eşini boş araziye gömen kişi, suçunu 3 yıl sonra itiraf etti

    İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

    TUTUKLANAN EŞ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti.

    BOŞ ARAZİYE GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.

    Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTIKLARI ÖĞRENİLDİ

    Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    "YALANDAN KİM ÖLMÜŞ Kİ DİYORLAR"

    Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.

    İzmir de boğduğu eşini boş araziye gömen kişi, suçunu 3 yıl sonra itiraf etti #1


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