İzmir'de borç tartışması kanlı bitti: Öldürüldü

Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde Kemal B. ile Halil İşkar arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B., İşkar'a av tüfeği ile ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İşkar kanlar içerisinde yığılırken, Kemal B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İşkar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Halil İşkar'ın cansız bereni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi Kemal B. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.