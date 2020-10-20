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    İzmir'de borç tartışması kanlı bitti: Öldürüldü

    Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 07:51
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    İzmir'de borç tartışması kanlı bitti: Öldürüldü

    İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde Kemal B. ile Halil İşkar arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal B., İşkar'a av tüfeği ile ateş açtı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    İşkar kanlar içerisinde yığılırken, Kemal B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İşkar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    KATİL ZANLISI YAKALANDI

    Halil İşkar'ın cansız bereni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan cinayet şüphelisi Kemal B. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı.

    İzmir de borç tartışması kanlı bitti: Öldürüldü #1

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de borç tartışması kanlı bitti: Öldürüldü #2

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