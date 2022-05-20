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    İzmir'de borcunu isteyen kişi, çıkan kavgada öldürüldü

    İzmir'de yaşayan Zülküf Bayram, borcunu ödemediği için uyardığı K. T. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
    • 20.05.2022 - 19:14
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    İzmir'de borcunu isteyen kişi, çıkan kavgada öldürüldü

    Dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2019 Sokak'ta meydana gelen  olayda, sokakta silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli K.T.'nın, Zülküf Bayram ve M.E.'yi (26) tabanca ile vurduğu bilgisini edindi.

    Silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

    Olayda ağır yaralanan Zülküf Bayram özel araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla vurulan Zülküf Bayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Bayram'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Yakalanan şahıs, borcunu ödemediği için kendisini uyardığı söyledi

    DHA'nın haberine göre, olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.T.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Soruşturmada Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İzmir de borcunu isteyen kişi, çıkan kavgada öldürüldü #1


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