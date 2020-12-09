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    İzmir'de boşandığı eşini tabancayla öldürdü

    İzmir'de yaşayan Fulya Öztürk, çalıştığı iş yerinde eski eşi tarafından öldürüldü.
    • AA
    • 09.12.2020 - 17:25
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 17:29
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    İzmir'de boşandığı eşini tabancayla öldürdü

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda 31 yaşındaki H.O.B., eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk'ün çalıştığı İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesine gitti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yanındaki tabancayla Öztürk'e ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Zanlı daha sonra polise teslim oldu.

    İzmir de boşandığı eşini tabancayla öldürdü #1

    İzmir de boşandığı eşini tabancayla öldürdü #2

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