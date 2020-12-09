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- İzmir'de boşandığı eşini tabancayla öldürdü
İzmir'de boşandığı eşini tabancayla öldürdü
İzmir'de yaşayan Fulya Öztürk, çalıştığı iş yerinde eski eşi tarafından öldürüldü.
- AA
- 09.12.2020 - 17:25
- Güncelleme : 09.12.2020 - 17:29
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda 31 yaşındaki H.O.B., eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk'ün çalıştığı İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesine gitti.
HAYATINI KAYBETTİ
Yanındaki tabancayla Öztürk'e ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı. Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı daha sonra polise teslim oldu.