İzmir'de boşandığı eşini ve birlikte olduğu iki kişiyi yaraladı

İzmir'de boşandığı eşini ve birlikte olduğu iki kişiyi yaraladı

İzmir'de yaşayan Selçuk H., boşandığı eski eşiyle birlikte iki kişiyi pompalı tüfekle vurdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Emine Y.'nin oturduğu daireden silah sesleri duyuldu. Silah sesini duyan çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu ise yüzünden yaralı olarak buldu. 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, şüphelinin Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı eşi Selçuk H., olduğunu belirledi.

İzmir'de boşandığı eşini ve birlikte olduğu iki kişiyi yaraladı VİDEO









AYNI KİŞİ İKİ OLAY

Olayın ardından kaçan Selçuk H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bu ilk olaydan 4 saat sonra İnönü Mahallesi, Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehanede bu defa ilçede televizyon tamirciliği yapan Tayyar Öztürk, pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Öztürk de Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANDI

Polis, Öztürk'ü yaralayan kişinin de Selçuk H., olduğunu belirledi. Boşandığı eşi ve onunla ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü 2 kişiyi yaralayan Selçuk H., Emmioğlu Mahallesi'nde suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı. Selçuk H.'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.