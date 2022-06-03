Petrol
121.34
3.17%
Euro
17.5726
-0.71%
Dolar
16.3789
-0.46%
Altın
974.58
-1.45%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
491.353
-2.30%
BTXN Coin
11.98
-2.28%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

    Çıkan tartışmada boynundan vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri cinayet şüphelisi C.B ve M.B.'yi gözaltına aldı.
    • 03.06.2022 - 21:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 24 Mayıs gecesi 36 yaşındaki Ali Okan Duvahan çıkan bir tartışmada boynundan yaralandı.

    Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    10 gün sonra hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Duvahan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 çocuk babası Duvahan, 10 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

    2 kişi gözaltına alındı

    Öte yandan, polis ekipleri cinayet şüphelisi C.B ve M.B.'yi gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenilirken, 1 firari şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

    İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti #1

    İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü
    İç Haber

    İzmir’de gittiği restoranda kalp krizi geçirip öldü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Adet düzensizliği varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir
    Sağlık

    Adet düzensizliği varsa dikkat: Kanser habercisi olabilir

    Görüş Bildir