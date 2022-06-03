İzmir’de boynundan vurulan 6 çocuk babası hayatını kaybetti

Çıkan tartışmada boynundan vurulan 6 çocuk babası Ali Okan Duvahan 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri cinayet şüphelisi C.B ve M.B.'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 24 Mayıs gecesi 36 yaşındaki Ali Okan Duvahan çıkan bir tartışmada boynundan yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 gün sonra hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Duvahan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 çocuk babası Duvahan, 10 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.



2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, polis ekipleri cinayet şüphelisi C.B ve M.B.'yi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenilirken, 1 firari şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.



