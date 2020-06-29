İzmir'de bulunan cesedin 4 şüphelisi tutuklandı

Yol üzerinde bulunan erkek cesediyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekibi, yolda ölü bulunan 23 yaşındaki İsmail K.'nın cesediyle ilgili başlattığı soruşturmada 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kahrat Sulama Kooperatifi bahçesi üzerindeki yolda 26 Haziran'da bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşların durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail K'nın öldüğünü tespit etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.K, E.S, K.Ö, M.E. ve S.K. isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA SÜSÜ VERİLDİ

İsmail K'nın alkol ve uyuşturucunun etkisiyle yüksekten düştüğü, şüphelilerin de bölgede yasa dışı ekilmiş kenevirlerin yakalanmaması için cesedi başka bir yere sürükledikleri ve olaya kaza sürü verdikleri iddia edildi.

4'Ü TUTUKLU, 1'İ SERBEST

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.K. serbest bırakıldı.