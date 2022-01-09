İzmir'de bulunan tsantsaların dudaklarındaki iplerin gizemi çözüldü

Tsantsa olarak adlandırılan 4 kesik insan başının dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü. Tsantsaların dudaklarının, kötü ruhların dışarı çıkmaması için dikildiği öğrenildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

6 Aralık'ta, söz konusu eve operasyon düzenlendi. Aramalarda, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

6 İNSAN BAŞI BULUNDU

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Amazon'un derinliklerinde yaşayan yerlilerin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan 4 insan başı, 2 de mumyalanmış insan başı bulundu.

Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi.

DUDAKLARINDAKİ İPLERİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan, dudak kısmında bulunan iplerin de gizemi çözüldü.

Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.

MAKROSKOBİK İNCELEME YAPILDI

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı.

1’İNİN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşıldı. Diğer 3'ünün ise orjinal olduğu belirlendi.

DNA ÇALIŞMASI YAPILACAK

İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.