Aydın’dan çaldıkları araçla İzmir'e gelen 15 yaşındaki iki çocuk, kaza yaparak hastanelik oldu. Çocukların sağlık durumları kritik.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nden bir otomobil çalan 15 yaşlarındaki O.Y. ve M.A., İzmir'in Tire ilçesinde park halindeki bir araca çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine otomobilin çalıntı olduğunu belirleyen polis, aracı takibe aldı.

Elektrik direğine çarpıp ağır yaralandılar

Aracı ilçe merkezinde bir süre kovalayan ekipler şehir dışına çıkan otomobili gözden kaçırarak takibi sonlandırdı. Gökçen istikametine geçen araç için jandarma ekiplerine haber verildi. Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda elektrik direğine çarptı.

İHA'nın haberine göre yaralılar Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan çocukların sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de çalıntı araçla kaza: 2 çocuk ağır yaralı ViDEO