İzmir'de çam ağacı yola devrildi, tramvay telleri zarar gördü

İzmir'in Konak ilçesinde, çam ağacı yola devrildi. Tramvay tellerinin hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan çam ağacı, akşam saatlerinde gövdesinden kırılarak devrildi.

Ağacın devrildiği sırada çevrede herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tramvay hattının elektrik telleri zarar gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ağacın bulunduğu yere şerit çekti.

TRAMVAY TELLERİ HASAR GÖRDÜ

Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda, çam ağacı kesilerek olay yerinden kaldırıldı. Bu arada tramvay hattının elektrik tellerinin zarar görmesi sonucu, seferler Alsancak Gar ile Halkapınar arasında yapıldı.

Tramvay tellerinin tamir edilmesinin ardından, seferlerin normale döneceği bildirdildi.