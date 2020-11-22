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    İzmir'de camiden televizyon çalan hırsız

    İzmir'de bir camiden televizyon çalan hırsız, rahat tavırlarıyla pes dedirtti.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 05:42
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 06:07
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    İzmir'de camiden televizyon çalan hırsız

    İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir camiye geçen 14 Kasım'da gelen hırsız duvarda asılı televizyonlardan birini çaldı. Saat 14.15'te girdiği camide elini kolunu sallayarak dolaşan M.Ç., gözüne kestirdiği ibadethanenin duvarındaki 3 televizyondan 1'ini söktü.

    GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI

    Caminin güvenlik kamerası görüntülerince kaydedilen o anlarda M.Ç., koltuğunun altına aldığı televizyonla caminin üst katına çıkarak TV'yi fişe takıp, çalışıp çalışmadığını kontrol etti. M.Ç., daha sonra ibadethanenin arka kapısından çıkarak hızla uzaklaştı.

    İzmir'de camiden televizyon çalan hırsız-Video

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #1

    ZANLI YAKALANDI

    Hırsızlığın fark edilmesinin ardından, polise yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirlediği zanlıyı yakaladı. Ancak çalınan televizyona ulaşılamadı. Polis merkezine götürülen hırsızlık zanlısı M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #2

    "TELEVİZYON ÇALIŞIYOR MU, KONTROL BİLE ETMİŞ"

    İmam Fatih Türk, "Hırsızın bu kadar rahat olması dikkat çekici. Televizyonun çalışıp çalışmadığını bile kontrol etmiş. Ardından herkesin bilmediği arkadaki yangın merdiveninden çıkarak kaçmış. Polislerimiz kamera kayıtlarını izleyerek kısa sürede yakaladı. Teşekkür ediyoruz" dedi.

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #3

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #4

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #5

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #6

    İzmir de camiden televizyon çalan hırsız #7

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