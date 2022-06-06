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    İzmir'de camilerin hoparlöründen şarkı çalan teknisyen serbest kaldı

    İki merkez caminin ezan sistemine girilerek kısa süreli müzik yayını yapan ses teknisyeni, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
    • 06.06.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:44
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    İzmir'de camilerin hoparlöründen şarkı çalan teknisyen serbest kaldı

    İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı.

    İlk olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’, 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı.

    Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, tedbir amaçlı şehirdeki merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son vermişti.

    Diyanet’in tavsiyesine rağmen devam etti

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sisteme devam edilince, bu kez Torbalı’daki Yunus Emre ve Ayrancılar ile 2 merkez caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldı.

    İzmir'de yine merkezi ezan sistemine girip, şarkı dinlettiler VİDEO

    Bülent Ersoy'un şarkısı 50 saniye dinletildi

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörlerden dinletildiği görüldü.

    Görevlilerin de hemen müdahale ettiği ve ses sistemini kapattığı belirlendi…

    Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı belirtildi.

    Elektronik teknisyeni çıktı

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, müzik yayınını yapan kişinin, bir elektronik teknisyeni olduğu tespit edildi.

    Elektronik teknisyeni olan F.G., olaydan 2 gün sonra gözaltına alındı.

    İzmir de camilerin hoparlöründen şarkı çalan teknisyen serbest kaldı #1

    Serbest bırakıldı

    DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, adli sürecin devam ettiği belirtildi.


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