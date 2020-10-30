İzmir'de can kaybı 17'ye yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde hayatının kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının 709'a yükseldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 709 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan

İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 196 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 709 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 52 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 431 araç görevlendirilmiştir” denildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, jandarma, emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.