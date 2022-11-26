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    İzmir'de çantasıyla motosikletiyi deviren şahıs tutuklandı

    Yoldan geçen motosiklete doğru elindeki çantayı savuran şahıs, motosikletteki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. İnceleme başlatan ekipler çanta savuran şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.
    • 26.11.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 16:23
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    İzmir'de çantasıyla motosikletiyi deviren şahıs tutuklandı

    İzmir'in Urla ilçesinde 22 Kasım sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bülent Baratalı Bulvarı'nda akıllara durgunluk veren bir kaza olayı meydana geldi.

    Cem K. adlı kişinin idaresindeki motosiklet, arkasında yolcu konumunda bulunan Mesken A. ile birlikte seyir trafikte ilerlemekteydi.

    Motosiklet otobüs durağına doğru yaklaşırken tam bu sırada durakta bulunan  bir şahıs elinde tuttuğu çantayı motosiklete doğru savurdu.

    Çarpan çanta yüzünden dengesini kaybetti

    Savrulan çantanın çarpması sonucu sürücü Cem K., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü, önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, arkasındaki yolcuyla birlikte yerde metrelerce sürüklendi.

    Çantayla vurup motosikleti devirerek 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı VİDEO

    İzmir de çantasıyla motosikletiyi deviren şahıs tutuklandı #1

    Olay yerine sağlık ekipleri geldi

    Kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

    Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı

    Meydana gelen kaza olayı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntüde, elinde çanta olan bir kişinin motosiklete çantasını savurduğu ve motosikletin dengesini kaybettiği anlar yer aldı.

    İzmir de çantasıyla motosikletiyi deviren şahıs tutuklandı #2

    Polis ekipleri inceleme başlattı

    Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

    Ekipler, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin C.M. olduğu tespit edildi.

    İzmir de çantasıyla motosikletiyi deviren şahıs tutuklandı #3

    "Bana çarpacaklar diye korktum"

    C.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde,"Durakta otobüs bekliyordum. Motoru serseri gibi kullanıyorlardı. Bana çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum." dediği öğrenildi.

    Çanta savuran şahıs tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M., adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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