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    İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı

    Karabağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, 19 yaşındaki sürücülerden Y.K.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
    • 17.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 09:31
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    İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı.

    5 kişi yaralandı

    Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Sürücülerden birinin ehliyeti olmadığı kaydedildi

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

    İzmir de çarpışan 2 otomobilden 1 i gece kulübüne daldı: 5 yaralı #1

    İzmir de çarpışan 2 otomobilden 1 i gece kulübüne daldı: 5 yaralı #2

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