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- İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı
İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı
- 17.12.2022 - 09:16
- Güncelleme : 17.12.2022 - 09:31
İzmir'in Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı.
5 kişi yaralandı
Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Sürücülerden birinin ehliyeti olmadığı kaydedildi
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.