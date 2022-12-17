İzmir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i gece kulübüne daldı: 5 yaralı

Karabağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, 19 yaşındaki sürücülerden Y.K.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı.

5 kişi yaralandı

Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sürücülerden birinin ehliyeti olmadığı kaydedildi

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.