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    İzmir'de ceketini siper edip masadan telefon çaldı

    Bir hırsız, arkadaşlarıyla restorana giden gazetecinin masada bulunan cep telefonunu çalıp bindiği ticari taksiyle olay yerinden kaçtı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 11.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 11:51
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    İzmir'de ceketini siper edip masadan telefon çaldı

    İzmir’in Konak ilçesinde bir restorant masasında hırsızlık olayı meydana geldi.

    Gazeteci Yusuf Kırbiç ve bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda cep telefonunu masanın üzerine koydu.

    Restoranda müşteri kılığında gelen bir hırsız gözüne gazetecinin telefonunu kestirdi.

    O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı

    Elinde taşıdığı ceketiyle masaya rahat tavırlarla yaklaşan hırsızlık şüphelisi, arkadaşlarıyla sohbete dalan Kırbiç’in cep telefonunun üzerine ceketini siper etti ve masadan telefonu aldı.

    Olay yerinden telefonu çaldıktan sonra soğukkanlı bir şekilde restorant bölgesinden ayrıldı ve yakınlarda bulunan bir ticari taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaştı

    İzmir'de ceketini siper edip masadan telefon çaldı ViDEO

    İzmir de ceketini siper edip masadan telefon çaldı #1

    "Telefonum 2 gün sonra sinyal verdi"

    Arkadaşlarıyla sohbete dalan gazeteci Kırbiç, bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark etti ve polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

    İHA'nın haberine göre, hırsızlığın üzerinden 2 gün geçtikten sonra açılan cep telefonundan gelen sinyaller konum olarak Telefoncular Çarsısında olduğunu gösterdiğini belirten Kırbiç, "Umarım, hırsız en kısa sürede yakalanır. İzmir polisinin suçluyu yakalayacağına inanıyorum." dedi.

    İzmir de ceketini siper edip masadan telefon çaldı #2

    İzmir de ceketini siper edip masadan telefon çaldı #3


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