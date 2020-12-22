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    İzmir'de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

    Konak ilçesinde, 3 şüpheli tarafından bir telefoncu dükkanından gerçekleşen hırsızlıkta, yaklaşık 25 cep telefonu ve bir miktar para çalan hırsızlar yakalandı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 06:54
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    İzmir'de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

    İzmir’in Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana gelen olayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (Bisim) kullanarak yanlarındaki taşlar ile telefoncu dükkanı önüne gelen 3 şüpheli, taşları telefoncu dükkanının camlarına atarak kırdı. İçeri giren hırsızlar, yaklaşık 25 telefon ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı.

    İzmir de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı #1

    BİSİKLETLERİ VE TELEFONLARI SOKAKLARA ATTILAR

    Olayın ardından kaçan şüpheliler, çaldıkları telefon ve paralardan bir miktarını düşürürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler tarafından şahısları yakalamak için başlatılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin bisikletler ile bazı telefon ve bir miktar paraları sokaklara attıkları belirlenirken, şüpheliler ekipler tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte kısa sürede yakalandı.

    İzmir de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı #2

    "25 ADET CEP TELEFONU ÇALMIŞLAR"

    Olayı gören ve polise ihbar eden M.G., 3 şahsın camı kırarak içeri girdiğini belirterek, “Olayı duyduktan hemen sonra polise ihbarda bulunduk. Biz polisi arayıp dışarı çıkana kadar 25 adet cep telefonu çalıp kaçmışlar” dedi.

    İzmir de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı #3

    İzmir de cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı #4

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