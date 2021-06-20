İzmir’de çeşmelerden akan sularda kanalizasyon kokusu

Sabah saatlerinde musluklardan akan sulardan lağım kokusu geldiğini söyleyen vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Vatandaşlardan bazıları, kokunun çamaşırlarına da sindiğini söyledi.

İzmir’in Buca ve Gaziemiryaşayan ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, sabah saatlerinde musluklardan akan şebeke sularında yoğun bir koku fark etti.

Sudan gelen koku, mahalleyi sardı.

Bazı vatandaşlar, çamaşırların da kokudan etkilendiğini ifade etti.

Kanalizasyon kokusuna benzediğini ifade eden vatandaşlar, olaya tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) tepki gösterdi.

Durumun kamuoyuna açıklayıcı bir şekilde aktarılmasını talep etti.

“ÇAYDA GARİP BİR TAT VARDI”

Buca ilçesi Gediz Mahallesi’nde ikamet eden Ayşen Atılgan, sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken korkuyu fark ettiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Çayı demledikten sonra içmeye başladık. Fakat çayın tadında garip bir tat vardı. Acaba çaydanlığın tabanında mı bir şey kaldı diye düşündüm. Daha sonra kalkıp çaydanlığın suyunu döktüm. Musluğu yeniden açtığımda kokunun olduğunu anladım.





“LAĞIM VE KANALİZASYON GİBİ BİR KOKU VAR”

Ardından çamaşırlarımı çamaşır makinesinden çıkardım ve ipe sermeye çalışırken onlarda da koku olduğunu fark ettim. Hala çamaşırlarımın üzerinde koku var. Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var. ‘Suyun içine bir şey mi karıştırdılar’ diye düşündük. İçimizde bir korku oldu ama umarım böyle bir şey olmaz.”





“LEŞ GİBİ KOKUYOR”

Bir başka mahalle sakini Cemal Çağınay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah uyandığımızda eşim, ‘doğalgaz kokuyor galiba’ dedi. Ben de o anda tereddüt ettim. Doğalgazı yeni bağlatmıştık kaçak olur mu diye düşündüm. Bahçeye çıktım, çocuklarım lağımların kokusu olduğunu söylediler. Çeşmeyi açtım; leş gibi kokuyor. Çayın tadının bozuk olma sebebini sonra anladık.





“ÇOLUK ÇOCUK SU İÇİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim mahalle ile hiç ilgilenmiyor. Gelip görsünler. Bunu anlatmanın bir anlamı yok, yazık. Çoluk çocuk su içiyor. Ben de arıtma sistemi var ama olmayanlar ne yapacak? Zararlı mı zararsız mı bilmiyoruz. Bir şeyler yapmaları gerekiyor, bir çare bulunması lazım.”

“İLAÇLAMA GİBİ BİR ŞEYDİ”

Önder Bayındırlı isimli mahalle sakini ise sabah yüzünü yıkarken ağır bir kokunun geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hemen şikayette bulunduk. Bina sakinlerinden de şikayet edenler oldu. Konuyla ilgili bir araştırma bekliyoruz. Kimyasal bir koku gibiydi. İlaçlama gibi bir şeydi.”

İZSU AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkilerin ardından İZSU tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.

Vatandaşları bilgilendiren İZSU, paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Tahtalı Barajı’nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir.

"SAĞLIĞA ZARAR VERECEK BULGUYA RASTLANMAMIŞTIR"

Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerekmektedir.

Sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”