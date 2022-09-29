İzmir'de makas atan sürücüler yakalandı

Bayraklı'da trafik magandaları, diğer sürücüleri umursamayarak makas attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan 2 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde akan trafiği umursamayarak makas atan 2 trafik magandası, vatandaşın tepkisini çekti.

Araçlarıyla hız yapan, 19 yaşındaki E.M.P. ve 19 yaşındaki Y.K. olduğu öğrenilen gençler, iki araçla yol üzerinde hızlanarak araçların arasında makas atmaya başladı.

Magandalar, trafiği soktukları tehlikeyi düşünmeyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

"Çok eğlenceli video, içim gidiyor"

Çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyen gençler, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Söz konusu videoda, araç içerisinde bulunanlardan birinin hız anlarında "Çok eğlenceli video, içim gidiyor." demesi de dikkat çekti.

Paylaştıkları videoyla yakayı ele verdiler

Araçların arasından art arda şerit değiştirerek kaçmayı başaran trafik magandaları, çektikleri videoyu sosyal paylaşım sitesine yükleyince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarından kaçamadı.

2 bin 19’ar TL cezai işlem uygulanırken, gençlerin ehliyetlerine el konuldu

İHA'nın haberine göre, daha sonra harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kullanan gençlerin kimliğini tespit etti. Karakola getirilen gençlere "Trafiği Tehlikeye Sokacak Şekilde Art Arda Birden Fazla Şerit Değiştirmek" ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlarından 2 bin 19’ar TL cezai işlem uygulanırken, gençlerin ehliyetlerine el konuldu.

Adliyeye sevk edildiler

İHA'nın haberine göre, ehliyetlerine el konulan gençler, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu" çerçevesinde adliyeye sevk edildi.