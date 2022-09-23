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    İzmir'de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi

    Narlıdere'de, zabıtanın kendisine ceza yazmasına sinirlenen seyyar satıcı R.E., iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin dökerek yakmak istedi.
    • 23.09.2022 - 20:07
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    İzmir'de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi

    İzmir'in Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E.'ye, şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından para cezası kesildi.

    Çocuklarının üzerine balık döktü

    Ceza kesilmesine sinirlenen R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendi üzerine benzin dökerek eylem yaptı.

    R.E., elindeki sallama tipi bıçakla da kimseyi yanına yaklaştırmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yapılan müzakerelerin ardından R.E. ikna edildi ve eylem sona erdi.

    Yardım sağlanacak

    4 çocuk babası olduğu öğrenilen R.E. hakkında işlem yapılmadığı, Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi tarafından da yardım sağlanacağı belirtildi.

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #1

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #2

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #3

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #4

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #5

    İzmir de ceza kesilen seyyar satıcının benzinli eylemi #6


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