Buca ve Konak ilçelerinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgalarda yaralanan 2 kişi tedaviye alınırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde sabah saatlerinde silahlı ve bıçaklı kavgalar maydana geldi.

Çıkan kavgalarda, 2 kişi yaralandı. İlk olay, Buca ilçesi Göksu Mahallesi 690/8 Sokak’ta gerçekleşti.

Ferhat K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silah ile açılan ateş sonucu karnından yaralandı.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Ferhat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alınarak, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de çıkan silahlı kavgalarda, 1'i ağır 2 kişi yaralandı VİDEO











KONAK'TA DA KAVGA ÇIKTI

Bir diğer olay ise yine sabah saatlerinde, Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç A. ile şüpheli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.





YARALININ DURUMU AĞIR

Yaşanan kavga neticesinde Erdinç A., aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Erdinç A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, her iki olayın da şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.