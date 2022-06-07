İzmir'de çıkan yangın panik yarattı

İzmir'de Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de saat 01.15 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı İmbatlı Mahallesi 6087. Sokakta bulunan Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler olay yerine gönderildi

Okulun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.





Yangın kontrol altına alındı

İHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



