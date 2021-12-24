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    İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

    Ailelerinin olmadığı bir evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybederken, yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • AA
    • 24.12.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 17:02
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    İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

    İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

    İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

    SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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