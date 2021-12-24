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- İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
Ailelerinin olmadığı bir evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybederken, yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- AA
- 24.12.2021 - 16:30
- Güncelleme : 24.12.2021 - 17:02
İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.
İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.