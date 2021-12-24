Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Ailelerinin olmadığı bir evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybederken, yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü.