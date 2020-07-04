Ormanlık alanda çıkan yangında 'alev şeytanı' olarak da bilinen 'alev hortumu' görüldü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü 21:00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkan yangında Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 60 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200’ü aşkın personel insanüstü bir gayretle şiddetli esen rüzgara rağmen yangını durdurarak binlerce hektarlık orman alanının yanmasının önüne geçti.

ALEV HORTUMU GÖRÜLDÜ

Yangın sırasında ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Ortaya çıkan 'alev hortumu', Orman Muhafaza Memuru Haydar Belge görüntülendi.

İzmir'de çıkan yangında 'alev hortumu' oluştu - VİDEO







ALEV HORTUMU NEDİR

Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden olabiliyor. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor.

Ateş hortumu, sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına sebep oluyor. Bunun sonucu olarak da kıvılcımlar yüzlerce metre mesafelere kadar giderek yanmayan alanları da yakabiliyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede en korkulan durumlardan birinin de yangın bölgesinde şiddetli esen rüzgarlar olduğu biliniyor.