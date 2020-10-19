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    İzmir’de cinayet

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, husumetli olduğu iddia edilen iki kişi arasında meydana gelen kavgada silah vurulan şahıs, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 04:59
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    İzmir’de cinayet

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Sekiz Eylül Mahallesi bulunan bir TIR park alanında, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir T. (26) ile Batuhan Dinçer (18) karşılaştı.

    SİLAHLA YARALAYIP KAÇTI

    İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir T. isimli şahıs, Batuhan Dinçer’i silahla vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kiralık olduğu öğrenilen bir araçla kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir’de cinayet #1

    YARALI, HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Dinçer isimli genç, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinçer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Talihsiz gencin ölüm haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirirken, şüpheli şahsın kaçtığı kiralık otomobil, terk edilmiş halde bulundu.

    Polis ekipleri kaçan şahsı yakalama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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