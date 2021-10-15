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    İzmir'de cinayet: Av tüfeğiyle başından vuruldu

    Buca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 08:11
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    İzmir'de cinayet: Av tüfeğiyle başından vuruldu

    Çaldıran Mahallesi 433/14 Sokak’ta, Hamdi Amasya ile K.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.D. yanında getirdiği av tüfeğiyle Amasya’ya ateş açtı. Hamdi Amasya, başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken, durum çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    KATİL ZANLISI YAKALANDI

    Öte yandan, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan K.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de cinayet: Av tüfeğiyle başından vuruldu #1

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