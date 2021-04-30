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İzmir'de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı

İzmir'de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı

2 yıl önce işlenen bir cinayetin aranan zanlısı, çiftlik evinde yapılan 5 saatlik arama sonucunda, mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalandı.