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    İzmir'de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı

    2 yıl önce işlenen bir cinayetin aranan zanlısı, çiftlik evinde yapılan 5 saatlik arama sonucunda, mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalandı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 16:17
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    İzmir'de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı

    İzmir’in Bornova ilçesinde 16 Haziran 2019 tarihinde Veysi Oktay’ın silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.V’nin (42) yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

    Cinayet zanlısının izini süren ekipler, zanlı E.V.’nin Menemen ilçesine bağlı Musabey Mahallesi’nde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti.

    Çiftliği uzun süredir izlemeye alan ekipler, E.V.’nin burada görülmesi üzerine operasyon başlattı. Çiftlikte bulunan evde arama yapan polisler burada zanlıyı bulamadı.

    DOLAP GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ ODADAN ÇIKTI

    5 saat boyunca evi didik didik arayan polis ekipleri, aramalarda tek katlı bir evin mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir oda belirledi.

    Gerçekleşen aramalarda tespit edilen mutfak dolabından odanın girişini açan ekipler, cinayet zanlısı E.V.’yi burada kıskıvrak yakaladı.

    İzmir'de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı VİDEO

    TUTUKLANDI

    E.V.’nin mutfak dolabından çıkarılma anı kameralar tarafından görüntülenirken, zanlı ekiplerce ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.V., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    İzmir de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı #1

    İzmir de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı #2

    İzmir de cinayet zanlısı, mutfak dolabında yakalandı #3

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