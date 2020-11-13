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    İzmir'de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü

    Bıçakla katliam yapan pazarcı, balkonda sigara içerken bulunup, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 15:03
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 16:34
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    İzmir'de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü

    İzmir'in Kınık ilçesinde 3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık (55), bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak, eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi.

    İhbar üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık'ı mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu.

    SİGARA İÇERKEN BULUNDU

    Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık, gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.

    Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

    İzmir de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü #1

    2 AYDIR PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

    Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.

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    İzmir de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü #3

    İzmir de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü #4

    İzmir de cinnet getiren pazarcı, eşi ile kızını öldürdü #5

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