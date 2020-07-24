İzmir’de cinsel saldırı girişiminde bulunan sapık bulundu

Karşıyaka ilçesinde bir kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da bir kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunduğu ve kadının çığlıklarına koşan güvenlik görevlisini görünce kaçtığı belirtilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip, şüpheli şahsın olay öncesi ve olay sonrası 20 kilometre boyunca gittiğii güzergahı adım adım izledi.

Zanlı F.K, yapılan takip sonucu Karabağlar’da yakalandı.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI

Şüphelinin olay günü giydiği kıyafet ve ayakkabı da bulunarak muhafaza altına alındı. F.K'nin cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu da öğrenildi.