İzmir'de cipin altına ezilen Eymen için mahkeme ‘kusuru yok’ dedi

Halasının kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, kazanın oluşumunda çocuğun kusurunun olmadığına kanaat getirildi.

8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan (42) kendisine köpek almasını istedi.

Bunun üzerine Akça, 1 Ağustos 2021 tarihinde yeğeniyle birlikte İzmir'in Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansa para almaya geldi.

CİPİN ALTINDA KALIP EZİLDİ

İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi.

Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi.

Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza VİDEO

SERBEST KALDI ANCAK DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

“NE CEZA VERİRSENİZ VERİN”

Davanın dün görülen 3'üncü duruşmasına, Eymen'in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmalarda ifadesi alınan tutuksuz sanık Zerrin Akça, olaydan sonra intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, “Ne ceza verirseniz verin, zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip, kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı.” dedi.

BABA, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Baba Adem Kara ise sanığın duygu sömürüsü yaptığını ileri sürüp, olayın ardından Akça'nın Türkiye'yi dolaştığını, kahkahalar attığını, en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

“NABZI ATMIYORDU, KALP MASAJINA BAŞLADIM”

Duruşmada tanıklar da dinlendi.

Olay sonrasında bir arkadaşını ziyaret etmek için gittiği rezidansın lobisinde bir hareketlilik fark ettiğini belirten Dr. Y.A.A., “Bir telaş hali vardı. Kalabalığın bulunduğu yere gittim. Kucağında çocuk taşıyan bir kadın gördüm. Çocuğu yere bırakmasını istedim. Doktor olmam nedeniyle kontrol ettiğimde nefes alamadığını fark ettim. Nabzı atmıyordu, kalp masajına başladım. Tam hatırlamamakla beraber kulak ya da başının arka tarafında bir kanama vardı.

“FERYAT FİGAN AĞLIYORDU”

Çocuğu getiren kadına, çocuğun yaşamadığını, bu aşamadan sonra geri dönüşünün olmayacağını söyledim. Kadın feryat figan ağlıyordu. 'Ne olur olmasın, ölmesin' diye, yalvarıyordu. Sağlıkçı olduğumu, kalp masajına devam etmemi söyledi. Ben de 112 ekipleri gelene kadar kalp masajına devam ettim. Sonra da gelen 112 ekibi çocuğu alıp hastaneye götürdü. Sonrasında çocuğun vefat ettiğini öğrendim.” dedi.

“1-2 DAKİKA İÇİNDE HASTANEYE BIRAKTIK”

Minik Eymen'i hastaneye götüren 112 ekibinin personeli M.M. ise olay yerine varlıklarında Dr. Y.A.A.'nın Eymen'e kalp masajı yaptığını söyledi.

M.M., “Bizden boyunluk ve sırt tahtası istedi. Damar yolu açıldı. Kalp masajı yapma eylemini ekibimiz devraldı. 3-4 dakika içinde ambulansa binip yola çıktık, 1-2 dakika içinde, çocuğu Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ndeki canlandırma odasına bıraktık. İlk etapta çocuğu gördüğümüzde baş bölgesinde kanama vardı. Uzun zaman geçtiği için başka bir detay hatırlamıyorum.” diye konuştu.

“KONUŞAMIYORDU, AĞZINDAN SADECE 'EYMEN' LAFI ÇIKIYORDU”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Adem Kara'nın eşi Sevda Çoruman Kara ise Eymen'in kuzeninin çocuğu ile iyi arkadaş olduğunu ve onunla görüşmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

“Zerrin Akça beni arayarak kuzenimin çocuğunun telefonunu istedi. Ben de telefon numarası bilgisini verdim. Bu görüşme sonrasında kazaya kadar herhangi bir görüşme olmadı. Kaza olduktan sonra sanık Zerrin Akça beni aradı, konuşamıyordu. Sadece ağzından 'Eymen' ismi çıkıyordu. Ben ne olduğunu sorup, 'sakin olmasını' istedim. Konuşamıyordu. Nerede olduklarını sordum. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduklarını söyledi. Bunun üzerine eşim Adem Kara'yı aradım, birlikte hastaneye gittik. Hastane sonrasında da herhangi bir iletişimimiz olmadı. Gediz Mahallesi tarafında ikamet ederiz, seri bir şekilde hastaneye doğru yola çıktık. Hastaneye vardığımda Zerrin Akça'yı görmedim.”

‘ÇOCUĞUN ARACIN YANINDAN UZAKLAŞMASINI SAĞLAMASI GEREKİYORDU’

Hakim, olay mahallinde yapılan keşfin bilirkişi raporunun mahkeme ulaştığını söyledi.

Olay yeri ve anının fotoğraflarına yer verilen bilirkişi raporunda sanık Zerrin Akça'nın sevk ve idaresindeki aracı ile otopark alanına park etmek için seyir halinde iken kendisine ait otopark noktasına gelmeden yarı yolda, duraklayıp, aracında yolcu olarak bulunan yeğeni Eymen Kara'yı indirdiği belirtildi.

Akça'nın, Eymen'in araçtan inmesi sonrasında otopark yerine gitmek için öncelikle hareket haline geçmeden, çocuğun aracın yanından uzaklaşmasını sağlaması ve bundan emin olması gerektiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“KONTROLSÜZ VE NİZAMLARA AYKIRI DAVRANIŞI KUSUR NİTELİĞİNDE”

“Seyri sırasında ve dikiz aynasına bakarak görüş alanı içerisinde kalan çocuğun araçla birlikte koşması karşısında hızını azaltıp, çocuğun araçtan ayrılmasını sağlaması veya tekrar araca alarak birlikte hareket etmesi gibi alınması gereken tedbirler bulunduğu halde sürücünün bu tedbirleri yerine getirmeyip kazanın oluşumundaki dikkatsiz, kontrolsüz ve nizamlara aykırı davranışı kusur niteliğindedir.”

“TERK EDİLME KORKUSUYLA YAPILAN HAREKET”

Daha önce elinin kapıya sıkışıp sürüklendiği belirtilen Eymen Kara'nın, bilirkişi raporunda kapıya tutunup sürüklendiği belirtildi.

Raporda, “Kara'nın araçtan inmesi ve indikten sonra aracın sağ kapı kolunu tutarak tekrar araçla birlikte koşmaya başlaması, terk edilme korkusu içinde yapmış olduğu bir harekettir. Kazanın oluşumuna bakıldığında ise sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza. Kazanın oluşumunda Eymen Kara'nın kusuru bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

ERTELENDİ

Hakim taraf avukatlarına bilirkişi raporlarına yönelik beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.