İzmir'de çocuk istismarı skandalı: 4 tutuklama Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

Bunun ardından olayı öğrenen 79 yaşındaki H.A., 54 yaşındaki M.N. ve 32 yaşındaki A.G. de çocuğa tecavüz etti.

Şantaj yaptılar

Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

Hepsi yakalandı

Olayın ardından durumu ailesine bildiren M.B.'nin ebeveynlerinin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandılar

4 şüpheli de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)