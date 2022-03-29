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    İzmir'de çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı

    İzmir'de balkondaki çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar kısa süre içerisinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 18:48
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    İzmir'de çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı

    İzmir'de geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yahşelli Mahallesi'nde meydana gelen olayda düğün konvoyu sokağa geldiği esnada sokakta bekleyenler ve konvoyda otomobillerden inen kişiler, ellerindeki pompalı tüfekle havaya ardı ardına ateş açmaya başladı.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması dikkat çekti.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Başlatılan çalışmalar sonucunda, görüntülerden kimlikleri belirlenen Y.T., M.Y. ve M.Ö. olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. "Ruhsatsız tüfek bulundurmak ve taşımak" suçlarından toplam 2570 TL idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de düğün konvoyundan inip ateş açtılar

    İzmir de çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı #1

    İzmir de çocuklara aldırış etmeden ateş açan magandalar yakalandı #2


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