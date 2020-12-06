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    İzmir'de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler

    İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen 35 şüpheli, geçen ocak ayında çökertilen 'Komiser Schwarz' çetesinin üyelerinin ifadeleriyle yakalandı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 01:36
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    İzmir'de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler

     

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon Euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

    İzmir de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler #1

    3 OTEL, 87 GAYRİMENKUL, 41 OTOMOBİL

    Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

    "KOMİSER SCHWARZ" ÇETESİ ÜYELERİ İFADE VERDİ

    Bu arada operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonun, çağrı merkezi kurup kendilerini 'Komiser Schwarz' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik ocak ayında düzenlenen, 26 kişinin tutuklandığı operasyondan yola çıkılarak düzenlendiği belirtildi.

    İzmir de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler #2

    6 AYLIK TAKİP

    Şüphelilerin ifadelerinden ve bağlantılarından yola çıkılarak şebekenin tespit ettiği ve yaklaşık 6 aylık takibin ardından da operasyon için düğmeye bastığı kaydedildi.

    İzmir de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler #3

    YAŞLI ALMANLARI POLİS GİBİ ARAYIP DOLANDIRDILAR

    Şebeke üyelerin önceden belirledikleri yaşlı Alman vatandaşları polis gibi telefonla arayarak, isimlerinin hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip mallarını ve paralarını güvence altına alma bahanesiyle dolandırdıkları belirtildi. Amar Sun isimli kişinin liderliğini yaptığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İzmir de çökertilen dolandırıcılık çetesini çözen ifadeler #4

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