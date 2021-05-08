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- İzmir'de çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
İzmir'de çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl, hayatını kaybetti.
- DHA
- 08.05.2021 - 13:51
İzmir'in Karabağlar ilçesi 3796 Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 5 çocuk babası 83 yaşındaki Ali Çöl, kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evden çıktı.
O esnada Karabağlar Belediyesi'ne ait T.K. yönetimindeki çöp kamyonu, geri manevra yapınca Çöl'ü altına aldı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.