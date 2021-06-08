Euro
10.5066
0.02%
Dolar
8.615
0.03%
Altın
526.8
0.16%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
293.849
-6.86%
EXEN Coin
32.24
-8.12%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı

    Çiğli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp konteynerleri ile aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 03:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı

    İzmir’in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde, Çiğli istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Ali B. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğini çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç metrelerce savrulduktan sonra park halindeki otobüse çarparak durabildi.

    Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, çöp konteynerlerinde bulunan çöpler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

    İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı VİDEO

    1 KİŞİ YARALANDI

    Araçta yolcu konumunda bulunan Emre Can B., ile Cafer B., kazayı yara almadan atlatırken, yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Ali B., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, yola saçılan çöpler belediye ekiplerince temizlenirken, aydınlatma direği ise adrese gelen elektrik firması yetkililerince bulunduğu noktadan kaldırıldı. Otomobil çekiciye yüklenirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı #1

    İzmir de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı #2

    İzmir de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir