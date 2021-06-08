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- İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı
İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı
- İHA
- 08.06.2021 - 03:33
İzmir’in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde, Çiğli istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Ali B. (30) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğini çarptı.
Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç metrelerce savrulduktan sonra park halindeki otobüse çarparak durabildi.
Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, çöp konteynerlerinde bulunan çöpler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İzmir'de çöp konteynerlerine çapan araç takla attı VİDEO
1 KİŞİ YARALANDI
Araçta yolcu konumunda bulunan Emre Can B., ile Cafer B., kazayı yara almadan atlatırken, yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Ali B., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, yola saçılan çöpler belediye ekiplerince temizlenirken, aydınlatma direği ise adrese gelen elektrik firması yetkililerince bulunduğu noktadan kaldırıldı. Otomobil çekiciye yüklenirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.