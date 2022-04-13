İzmir'de darbeden eski sevgiliye, şantajdan 6 yıl istendi

Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla öldüresiye darbeden şahıs, 1 yıl 3 ay hapis cezasının ardından tahliye edildi. Şantajla suçlanan Berk Öcalan isimli şahıs hakkında bu kez 6 yıl hapis istendi.

İzmir'de yaşayn 28 yaşındak Berk Öcalan, kız arkadaşıyla tartışma yaşadı.

Kız arkadaşının bir erkek fotoğrafı beğendiğini öne süren Berk Öcalan, başlattığı tartışmada 26 yaşındaki Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbetti.

Karşıyaka ilçesi Nergiz Mahallesi'nde 24 Mart 2020'de yaşanan olaydan sonra hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise gidip, şikayetçi oldu.

Darbeden sevgili tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan ve başka suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlk celsede karar çıktı

Berk Öcalan'ın hakkında hazırlanan iddianamede 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Mahkemesi'nde, geçen yıl 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

Zeynep Çetinkaya, daha önce açtığı dava sürerken, bu defa 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

Fotoğraflarıyla tehdit etti

Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim." diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti.

Şantaj yaptı

Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın, görüntü veya sesleri kayda alarak özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şantaj suçlarını işlediğinin altı çizildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede Berk Öcalan'ın, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





















