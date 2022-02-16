6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’in Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerini takibe aldı.

Ekipler, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı.

Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

6 AY ÖNCE KAZMAYA BAŞLADI

Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı.

İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu VİDEO









EVİN BİR ODASINI DEFİNE ARAMAK İÇİN KULLANDI

Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.

Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.



