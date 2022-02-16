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- İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu
İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu
- İHA
- 16.02.2022 - 17:35
- Güncelleme : 16.02.2022 - 18:01
İzmir’in Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerini takibe aldı.
Ekipler, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı.
Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.
6 AY ÖNCE KAZMAYA BAŞLADI
Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı.
İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu VİDEO
EVİN BİR ODASINI DEFİNE ARAMAK İÇİN KULLANDI
Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.
Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.