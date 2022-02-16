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    İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu

    6 ay önce kiraladığı evin altından tünel kazarak 750 yıllık caminin altında define aramak isteyen kişi, polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 18:01
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    İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu

    İzmir’in Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerini takibe aldı.

    Ekipler, ihbar edilen söz konusu evin etrafından çalışma başlattı.

    Şüphe üzerine eve baskın yapan ekipler, R.K (52) isimli kişiyi evin bir odasında kazı yaparken suçüstü yakaladı.

    6 AY ÖNCE KAZMAYA BAŞLADI

    Şahıs gözaltına alınırken, polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin 750 yıllık Ulu Camii'ne yakın olduğu için şahıs tarafından 6 ay önce kiralandığının bilgisine ulaşıldı.

    İzmir'de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu VİDEO


    İzmir de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu #1

    EVİN BİR ODASINI DEFİNE ARAMAK İÇİN KULLANDI

    Camiye ulaşmak ve altında define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit eden ekipler, tünelin caminin altına doğru ilerlediğini belirledi.

    Gözaltına alınan R.K hakkında işlem başlatılırken, şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

    İzmir de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu #2

    İzmir de define için 750 yıllık caminin yanında ev tuttu #3


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